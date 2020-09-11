Летнее кафе демонтировали с крыши здания в Москве

«На участке располагалось незаконное сезонное кафе площадью порядка 120 квадратных метров, не включенное в схему размещения. Разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.