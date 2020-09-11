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Летнее кафе демонтировали с крыши здания в центре Москвы 

РИАМО и ещё 4 27 минут назад
Летнее кафе демонтировали с крыши здания в Москве
Фото: © РИАМО, Николай Корешков
В Москве демонтировали летнее кафе площадью около 120 квадратных метров, располагающееся на кровле здания по улице Садовой-Кудринской, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«На участке располагалось незаконное сезонное кафе площадью порядка 120 квадратных метров, не включенное в схему размещения. Разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, из-за наличия признаков самовольной постройки и для обеспечения безопасности граждан кафе демонтировали. На данный момент кровля здания освобождена.
Овчинский подчеркнул, что кровля должна предусматривать технологическую возможность размещения кафе и соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровью граждан.
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Новости Москвы , Владислав Овчинский
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