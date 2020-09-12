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В Москве лосиху Дину выпустили на волю 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
Лосиху Дину выпустили на волю в Москве
Фото: ТАСС / Sirer (Eremin Sergey)/YAY
В Москве лосиху Дину выпустили в естественную среду обитания. Как рассказали в пресс-службе национального парка «Лосиный остров», сентябрь и октябрь — брачный период у копытных, этап создания пар для продолжения вида. По мнению специалистов, это наиболее подходящее время для выпуска половозрелой лосихи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Антон Шестаков.
Она приветливо машет ушами и даже будто улыбается в ответ. Детвора собралась угостить лосиху разными вкусностями и погладить свою любимицу в последний раз. Лосиха Дина — настоящая звезда национального парка «Лосиный остров». С ней хотят сфотографироваться и дети, и взрослые. Ведь больше такой возможности не будет.
На воле проблем возникнуть не должно, говорят сотрудники заповедника, ведь лосиху выпускают со всеми документами. Дине оформили паспорт здоровья, который содержит ее параметры, возраст и результаты анализов. В период адаптации за животным понаблюдают. На специальном ошейнике разместили GPS-датчик, который будет передавать информацию о миграции по территории национального парка.

«Будем соблюдать диаметр, чтобы он не давил ей на шею, и также, чтобы он не был скинут с головы и не мешал зверю», — рассказал сотрудник национального парка «Лосиный остров» Иван Юткин.

В «Лосиный остров» Дина попала в трехнедельном возрасте. Выросла в окружении и заботе людей. Поэтому и привязалась к человеку. Ее не раз пытались выпустить на волю, но она каждый раз возвращалась. Впрочем, на этот раз сотрудники надеются, что лосиха все же покинет родные пенаты, ведь возраст уже не тот. Поры бы и семьей обзавестись.

«Девочке на данный момент уже шесть лет, сейчас сентябрь, гон, брачный период у лося. Надеемся, что она решится на свободу. Пора бы обзавестись потомством и найти себе партнера», — рассказал Иван Юткин.

Последние приготовления, и Дину выпускают в лес. Но увидев толпу провожающих, Дина по привычке поворачивает к людям. Вдруг снова удастся полакомиться яблоками и морковью. Словно знает, что на воле этого не будет. Лишь обманным путем животное удается вывести за ворота. Но уже через полчаса лосиха вполне комфортно себя ощущала в естественной среде и поедала не фрукты из рук, а листья с деревьев.
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Новости Москвы , Антон Шестаков
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