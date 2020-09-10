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В метро выпустили «Тройки» с оформлением в стиле «Мулан» 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
В метро выпустили «Тройки» с оформлением в стиле «Мулан»
Фото: Москва24
В столичном метро появились транспортные карты "Тройка" с оформлением в стиле фильма "Мулан", сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В московском метро выпустили тематические "Тройки" к премьере фильма "Мулан". Мы сделали семь разных дизайнов, чтобы каждый мог выбрать карту по душе! Купить проездные можно в сувенирных магазинах метрополитена, на стойках "Живое общение" и в нашем интернет-магазине", — сообщили в ведомстве.

Ранее Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" в честь Дня города. Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров, проездных — 400 тысяч.
Также недавно метро Москвы выпустило лимитированную линейку одежды. Она отличается красными и белыми цветами, а также логотипами, указателями, схемами линий и снимками знаменитых станций.
В основе одного из принтов лежит футуристичное оформление станции "Электрозаводская", а яркие швы дождевика соответствуют цвету линий метрополитена.
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