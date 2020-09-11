Фестиваль «Круг света» в Москве перенесли на 2021 год 

Московский Международный фестиваль «Круг света» перенесли на следующий год. Соответствующее решение было принято в связи с ограничительными мерами, связанными с новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу, 11 сентября.

Отмечается, что в 2021 году гостям мероприятия покажут программу, которая была подготовлена для юбилейного десятого фестиваля, передает ТАСС.

Напомним, фестиваль «Круг света» впервые прошел в октябре 2011 года. Тогда горожанам и гостям столицы продемонстрировали более 360 инсталляций. В то время основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького.