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Фестиваль «Круг света» в Москве перенесли на 2021 год 

Вечерняя Москва и ещё 33 3 часа назад
Фестиваль «Круг света» в Москве перенесли на 2021 год
Фото: Вечерняя Москва
Московский Международный фестиваль «Круг света» перенесли на следующий год. Соответствующее решение было принято в связи с ограничительными мерами, связанными с новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу, 11 сентября.
Отмечается, что в 2021 году гостям мероприятия покажут программу, которая была подготовлена для юбилейного десятого фестиваля, передает ТАСС.
Напомним, фестиваль «Круг света» впервые прошел в октябре 2011 года. Тогда горожанам и гостям столицы продемонстрировали более 360 инсталляций. В то время основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького.
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Новости Москвы , Вторая волна , ИТАР-ТАСС
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