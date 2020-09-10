Вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок 

Она в интервью каналу "Россия 24" уточнила, что сама вакцина будет бесплатной, а также она войдет в календарь прививок.

Ракова отметила, что в настоящее время мнению людей разделились относительно того, делать ли им прививку вакциной или нет. Однако главная проблема заключается в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины.

По последним данным, в Москве выявлено 269 тыс. заболевших и 226 тыс. выздоровевших после заражения инфекцией. За все время скончались от коронавируса в столице 4 947 человек.