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Вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок 

Газета.Ru и ещё 36 2 часа назад
Вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок
Фото: Газета.Ru
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса будет в календаре прививок.
Она в интервью каналу "Россия 24" уточнила, что сама вакцина будет бесплатной, а также она войдет в календарь прививок.
Ракова отметила, что в настоящее время мнению людей разделились относительно того, делать ли им прививку вакциной или нет. Однако главная проблема заключается в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины.
По последним данным, в Москве выявлено 269 тыс. заболевших и 226 тыс. выздоровевших после заражения инфекцией. За все время скончались от коронавируса в столице 4 947 человек.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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