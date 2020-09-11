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В Москве прокомментировали ход онлайн-голосования 

RT на русском и ещё 42 1 час назад
В Москве прокомментировали ход онлайн-голосования
Фото: РИА Новости
В Москве на муниципальных выборах явка на онлайн-голосование по данным на 12:00 составила 48,14%.
Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино.
Отмечается, что дистанционное электронное голосование началось с 8:00 этой пятницы, 11 сентября и продлится до 20:00 12 сентября.
13 сентября выборы состоятся на избирательных участках.
За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба.
Участники голосования могут присоединиться к проекту «Миллион призов». 12 и 14 сентября методом случайного отбора будут выбраны победители, которые получат смс-сообщения с результатами розыгрыша.
Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.
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Новости Москвы , Политика , Выборы в Москве , Валерий Федоров , ВЦИОМ
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