В столице отменят карантин для больных ОРВИ

"Если у пациента тест на коронавирус отрицательный, он больше не будет приравниваться к больному COVID (заболеванием, которое влечет коронавирус нового типа — прим. ТАСС), как было раньше. Он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом и будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагаются при лечении от этих заболеваний", — сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".