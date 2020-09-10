В столице отменят карантин для больных ОРВИ

Обязательный карантин для москвичей, больных ОРВИ и имеющих отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию, планируется отменить. Об этом заявила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Если у пациента тест на коронавирус отрицательный, он больше не будет приравниваться к больному COVID (заболеванием, которое влечет коронавирус нового типа — прим. ТАСС), как было раньше. Он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом и будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагаются при лечении от этих заболеваний", — сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".
Она отметила, что все, у кого имеются признаки простудного заболевания, должны сдавать тест на новую коронавирусную инфекцию. По словам заммэра, власти Москвы рассчитывают на стабильное прохождение осенне-зимнего эпидемического периода.