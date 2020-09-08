Собянин назвал сроки конца пандемии

"Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", — сказал Собянин.