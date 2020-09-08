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Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии 

РИА Новости и ещё 27 1 час назад
Собянин назвал сроки конца пандемии
Фото: РИА Новости
Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.

"Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", — сказал Собянин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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