Собянин назвал сроки конца пандемии

Конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
"Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", — сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.