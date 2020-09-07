Станцию «Кленовый бульвар» украсят «капли дождя» 

Архитектурная концепция станции метро "Кленовый бульвар" сделает ее органичным предложением культурного контекста района, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Концепцию предложила мастерская Archslon. В частности, элементы освещения в вестибюле станции будут отсылать к культуре сетчатой керамики, которая была развита на территории Дьякова Городища в Коломенском.

"Это конкурсная станция, и данная концепция победила во многом благодаря сильной привязке к истории и контексту места. Авторы включили в дизайн традиционные орнаменты, отсылки к народным ремеслам", — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что архитектурные решения для будущей станции будет авторским прочтением сохранившихся исторических построек. В частности, форма наземных вестибюлей отсылает к силуэту перекрытий дворца Алексея Михайловича в Коломенском.

Кузнецов отметил, что фасады вестибюлей будут облицованы перфорированными панелями с точечными светильниками. Также по периметру кровли будут размещены светодиоды.

"Кроме того, у архитекторов есть идея подсветить павильоны с помощью точечных лампочек, встроенных в дорожное покрытие прямо у выходов из метро. Композиционно они будут выглядеть словно сверкающие капли дождя", — сказал Кузнецов.

В пресс-службе Москомархитектуры подчеркнули, что для каждой зоны станции разработан свой тип освещения. В частности, возле эскалаторов будут установлены классические светильники. Наверху же будет оборудован большой светящийся круг, который будет эффектно смотреться на фоне черных стен.

Кроме того, на потолке платформенной части сделают "купол", созданный из белых алюминиевых панелей. Освещение будет организовано отраженным светом, направленным в купольное пространство.

"Подземный уровень решено выполнить в лаконичной монохромной гамме. В отделке станции будет использоваться белый и черный гранит, структурированный различными орнаментами укладки, мрамор и металлические панели на колоннах и арках", — сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее стало известно, что по состоянию на 4 сентября общая строительная готовность Большой кольцевой линии составляет 60%. Сообщалось, что в этом году на линии полностью будут готовы такие станции БКЛ, как "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Электрозаводская".