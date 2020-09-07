На МЖД появятся 100 разноуровневых пешеходных переходов 

Первоначальная программа — 29 переходов, которые особо необходимы столице.
На Московской железной дороге появятся 100 новых разноуровневых пешеходных переходов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление начальника магистрали Михаила Глазкова.
«Мы разрабатываем программу, где предусмотрено как в Москве, так и в Московской области строительство разноуровневых пешеходных переходов, чтобы уйти на высокоинтенсивных участках от переходов на одном уровне», — отметил он.
Первоначальная программа — 29 переходов, которые особо необходимы столице.
Ранее сообщалось, что до 2023 года в Москве планируется создать 8 надземных пешеходных переходов через пути МЦД-1.