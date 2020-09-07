В Москве разрешили выставки и конгрессы

Культурная и деловая жизнь столицы заметно оживилась. В городе снова можно проводить выставки и конгрессы, которые с марта оставались под запретом. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин . Главное условие — строгое соблюдение санитарных норм, установленных Роспотребнадзором , — маски, санитайзеры и не только.

Ограничения на выставочную деятельность поэтапно вводили весной, когда начался рост заболеваемости коронавирусом. Тогда власти запретили массовые мероприятия и в помещениях, и на открытом воздухе. Бизнес-встречи, конференции, семинары — все перешло в онлайн. Но самый трудный этап в прошлом.

Как отметил глава города, число заболевших уменьшилось примерно в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями мая. Вакцина от вируса уже поступила в столичные больницы, и на днях по примеру мэра добровольцы смогут ее испытать. Все это позволяет Москве снимать последние ограничения при условии соблюдения ставших уже привычными правил безопасности.

В первые же выходные на электронку посыпались приглашения. Организаторы сейчас не извиняются за отмену или перенос своих мероприятий, а напротив, приглашают пройти онлайн-регистрацию и делятся деловой программой.

К примеру, московский "Экспоцентр" на Красной Пресне зовет на первое мероприятие уже 15 сентября на трехдневную выставку "Интерткань-2020. Осень". К ее проведению уже все готово.

"На выставочных и конгрессных мероприятиях потоки посетителей будут разделяться. В павильоне N 1 уже организованы раздельные вход и выход, а также проходы в пресс-залы и конференц-залы. Чтобы гости не потерялись, повсюду установлены указатели, а для соблюдения дистанции нанесена разметка", — рассказал "РГ" Сергей Беднов, генеральный директор "Экспоцентра".

Календарь "Экспоцентра" плотно забит до конца года

Требования Роспотребнадзора к выставкам и форумам не отличаются особой сложностью. Регистрацию рекомендуют проводить онлайн, чтобы избежать толп в фойе. Вместе с проходным билетом обязательны маска и перчатки. Перед открытием экспозиции проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами, на входе — обязательная термометрия, исправно работающая вентиляция в залах и дозаторы с антисептиками повсюду.

Такими увидят осенние выставки москвичи и гости города. Напомню, среди ограничений, сохраняющихся в Москве, — запрет на проведение массовых мероприятий, обязательный масочный и перчаточный режим в транспорте и общественных местах, запрет на полную заполняемость в залах театров, кинотеатров и на стадионах.

Между тем

Календарь "Экспоцентра" плотно забит до конца года. Запланировано более тридцати мероприятий, в частности, крупнейшие международные выставки "Агропродмаш", "Химия" и "Мебель". В рамках Российской промышленной недели, которая пройдет с 19 по 22 октября, откроются выставки "Rusweld", "Технофорум" и "Лесдревмаш".