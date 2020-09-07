Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде на этой неделе 

Москва24 и ещё 12 7 сентября 2020
Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Фото: Москва24
В столичный регион на текущей неделе придет дождливая и прохладная погода, сообщает Гидрометцентр России.
"При этом значения средней суточной температуры понизятся до климатической нормы. В понедельник, 7 сентября, максимальная температура в Москве плюс 23–25, по области 22–27, ветер южный 5–10 метров в секунду, при грозе порывы 12–17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Во вторник ночью ожидаются дожди, местами возможна гроза. В дневные часы, по прогнозам синоптиков, возможен дождь, температура воздуха в городе составит 17–19 градусов тепла, по области 15–20 градусов. Ветер подует со скоростью 7–12 метров в секунду.
В среду днем в столице ожидается 16–18 градусов тепла, по области плюс 13–18.
По прогнозам синоптиков, во второй половине недели также ожидаются дожди и температура воздуха до плюс 19 градусов.
Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со вторника начнется настоящая осень: ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7–8 градусов.
Он уточнил, что к концу недели дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в некоторых районах температура может упасть до 10 градусов.
До этого Вильфанд рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Москва24: последние новости
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса Станцию "Кленовый бульвар" украсят "капли дождя" Станцию "Кленовый бульвар" украсят "капли дождя"
Комментарии
Новости Москвы , Погода , Новости регионов , "Желтый" уровень опасности , Садоводство , Желтый уровень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Ефремов отреагировал на приговор
Ефремов отреагировал на приговор
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение