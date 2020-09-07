Синоптики рассказали о погоде на этой неделе 

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В столичный регион на текущей неделе придет дождливая и прохладная погода, сообщает Гидрометцентр России

"При этом значения средней суточной температуры понизятся до климатической нормы. В понедельник, 7 сентября, максимальная температура в Москве плюс 23–25, по области 22–27, ветер южный 5–10 метров в секунду, при грозе порывы 12–17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Во вторник ночью ожидаются дожди, местами возможна гроза. В дневные часы, по прогнозам синоптиков, возможен дождь, температура воздуха в городе составит 17–19 градусов тепла, по области 15–20 градусов. Ветер подует со скоростью 7–12 метров в секунду.

В среду днем в столице ожидается 16–18 градусов тепла, по области плюс 13–18.

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели также ожидаются дожди и температура воздуха до плюс 19 градусов.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со вторника начнется настоящая осень: ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7–8 градусов.

Он уточнил, что к концу недели дневная температура понизится до 15 градусов. При этом в некоторых районах температура может упасть до 10 градусов.

До этого Вильфанд рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.