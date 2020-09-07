В Москве стало расти число умерших от коронавируса

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За минувшие сутки в Москве скончались еще 16 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Как уточнили в оперштабе, у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее стало известно, что за сутки коронавирус в России выявили у 5185 человек.