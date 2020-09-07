Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще 16 человек с коронавирусом умерли в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 13 34 минуты назад
В Москве стало расти число умерших от коронавируса
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в Москве скончались еще 16 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как уточнили в оперштабе, у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее стало известно, что за сутки коронавирус в России выявили у 5185 человек.
Вечерняя Москва: последние новости
Москва вошла в топ-3 мегаполисов по эффективной экономической политике в период пандемии Москва вошла в топ-3 мегаполисов по эффективной экономической политике в период пандемии Станцию «Кленовый бульвар» выполнят в черном цвете и с «каплями дождя» Станцию «Кленовый бульвар» выполнят в черном цвете и с «каплями дождя» Синоптик предупредил москвичей о похолодании на 10 и более градусов Синоптик предупредил москвичей о похолодании на 10 и более градусов
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Умер бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс
Умер бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение