Представлены новые поезда московского метро 

Власти Москвы представили новые поезда столичного метро. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

За три года столица планирует получить около 1300 вагонов «Москва-2020». Таким образом, парк московского метро будет обновлен на 80 процентов, говорится в публикации.

пресс-служба мэра и правительства Москвы

Поезда «Москва-2020» будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро. Особенность новых поездов заключается в том, что ширина дверей станет больше на 15 процентов, просторный межвагонный переход — на 57 процентов, появится новейшая система информирования пассажиров, включающая увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии метро над дверьми, новые информационные дисплеи в консолях под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов, разъемов USB для зарядки гаджетов будет больше в пять раз, они разместятся на каждом сиденье.