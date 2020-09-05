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Представлены новые поезда московского метро 

Мослента 2 часа назад
Представлены новые поезда московского метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Власти Москвы представили новые поезда столичного метро. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
За три года столица планирует получить около 1300 вагонов «Москва-2020». Таким образом, парк московского метро будет обновлен на 80 процентов, говорится в публикации.
пресс-служба мэра и правительства Москвы
Поезда «Москва-2020» будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро. Особенность новых поездов заключается в том, что ширина дверей станет больше на 15 процентов, просторный межвагонный переход — на 57 процентов, появится новейшая система информирования пассажиров, включающая увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии метро над дверьми, новые информационные дисплеи в консолях под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов, разъемов USB для зарядки гаджетов будет больше в пять раз, они разместятся на каждом сиденье.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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