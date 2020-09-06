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Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве 

Газета.Ru и ещё 1 28 минут назад
Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве
Фото: РИА Новости
В столичных аэропортах отменили и задержали 25 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".
Так, по состоянию на 00.15 мск, в Домодедово отменено восемь рейсов, еще шесть задержано.
Во Внуково, в свою очередь, задерживается один самолет.
Также в Шереметьево оказались отменены семь рейсов и два задержано.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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Новости Москвы , Общество
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