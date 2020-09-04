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Эксперт объяснил, почему в Москве живут богаче, чем в других городах 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Почему в Москве живут богаче: эксперт нашел объяснение
Фото: РИА Новости
Система, когда большая доля доходов переходит из субъектов к федерации, а у регионов при этом остается большая доля социальных обязательств, нуждается в изменениях, завил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать "кормить Москву" за счет крупных компаний и регионов, так как это не дает возможности субъектам органично развиваться. По его мнению, лучше не передавать средства, например, в стабфонд, а оставить на местах.

"Господин Дерипаска абсолютно прав, когда говорит о перекосе нашей налоговой системы, когда львиная доля доходов оказывается у федерации, а львиная доля социальных обязательств оказывается у регионов и муниципалитетов. Я сам многократно говорил, что эту систему нужно менять. И в регионах должны оставаться деньги для осуществления ими социальных функций и для собственного развития, только тогда возможно развитие снизу", — сказал Журавлев.

Тем не менее, собеседник агентства отметил, что бизнесмен зря ставит знак равенства между "федерацией" и "Москвой".

"Использование Москва вместо федерация — это, как нам кажется, политический ход. С одной стороны, не противопоставляешь себя высшей власти, с другой — оперируешь к простым образам. Федерация — это не очень ясно что, а богатая Москва у всех на глазах и раздражает", — объяснил он.

Однако эксперт пояснил, почему уровень жизни в столице выше, чем в других городах.

"Во-первых, в Москве собрались ключевые бизнес структуры страны и платят здесь местные налоги. Конечно, с тем, что в Москве находится правительство. Но если завтра правительство переедет в Новосибирск, туда переедет и бизнес, и там наступит процветание. Но вся остальная страна будет жить, как жила. Во-вторых, мэр (Сергей — ред.) Собянин смог эффективно воспользоваться московскими возможностями и собрал профессиональную команду и проводит эффективную политику. Но вряд ли мы сможем найти по Собянину для каждого региона", — заключил Журавлев.

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Комментарии 1
Новости Москвы , Олег Дерипаска , Дмитрий Журавлев , РИА Новости
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