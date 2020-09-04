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Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам 

BFM.RU и ещё 7 53 минуты назад
Собянин вручил государственные награды москвичам
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды России и награды города выдающимся жителям столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Накануне замечательного праздника, дня рождения нашего любимого города, по поручению президента вручаю государственные награды и награды Москвы. Я хотел в вашем лице поблагодарить москвичей и выразить уверенность, что несмотря на сложности мы все преодолеем вместе, победим и продолжим двигаться дальше. Я поздравляю вас. Это ваша личная заслуга», — заявил Собянин.

Мэр также отметил, что в ходе пандемии москвичи выдержали все испытания и проявляли солидарность друг к другу.

«Испытания, которые нам довелось пройти в последние месяцы, подтвердили, что москвичи солидарно выступают против какой-то беды и, борясь за что-то, всегда побеждают. Победили и в этот раз, сделав все, чтобы выйти из ситуации без серьезных потерь. Конечно, у Москвы огромный экономический, финансовый, организационный и технический потенциал, но чем Москва сильна и в прошлые века, и в настоящие, и в будущие — это москвичи, их таланты, их трудолюбие, — подчеркнул мэр.

Среди наград, врученных мэром, — орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орден Дружбы, медаль Ордена «Родительская слава», медаль «За отвагу на пожаре», знаки отличия «За заслуги перед Москвой», «За безупречную службу городу Москве», почетные грамоты президента России и правительства Москвы, благодарности президента России и благодарности мэра Москвы.
Ряд москвичей удостоены высоких званий: заслуженный врач России, заслуженный работник здравоохранения России, заслуженный землеустроитель России, заслуженный работник сельского хозяйства России, заслуженный учитель России, почетный работник промышленности Москвы, почетный строитель Москвы, почетный работник культуры Москвы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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