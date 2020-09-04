Собянин вручил государственные награды москвичам

«Испытания, которые нам довелось пройти в последние месяцы, подтвердили, что москвичи солидарно выступают против какой-то беды и, борясь за что-то, всегда побеждают. Победили и в этот раз, сделав все, чтобы выйти из ситуации без серьезных потерь. Конечно, у Москвы огромный экономический, финансовый, организационный и технический потенциал, но чем Москва сильна и в прошлые века, и в настоящие, и в будущие — это москвичи, их таланты, их трудолюбие, — подчеркнул мэр.