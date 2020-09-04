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Аудиогид по экспозициям столичных музеев выпустят в Москве в День города 

РИАМО 1 час назад
Аудиогид по экспозициям музеев выпустят в Москве
Фото: © сайт мэра Москвы
В День города в столице «Московские сезоны» и «Одноклассники» выпустят «звездный» аудиогид «Московская коллекция», с помощью которого можно будет узнать о произведениях искусства и артефактах из сокровищниц столичных музеев, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В пятницу уже была запущена викторина, разработанная к Дню города. Она призвана выяснить, насколько хорошо участники разбираются в музейных коллекциях. Для ее прохождения нужно запустить мини-приложение «Культурный квиз» в группе «Московские сезоны» в «Одноклассниках». После этого перед участниками анкеты появятся 10 вопросов.

«Московские сезоны» и «Одноклассники» решили отобрать 10 экспонатов известных музеев и показать, как предмет одежды, картина, автомобиль или ископаемое могут поведать о целой эпохе или рассказать удивительные исторические анекдоты», — уточняется в сообщении.

Спецпроект познакомит участников с альбиносами, садом лекарственных трав в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород», картиной Владимира Маковского «На бульваре» и еще тремя картинами из коллекции Третьяковской галереи. Кроме того, будет подготовлен рассказ о собаке Павлова.
Кроме того, речь пойдет об аммоните — древнем головоногом моллюске из Геологического музея им. В. И. Вернадского; позолоченной гренадерке Павловского полка из Музея Отечественной войны 1812 года, а также первом массовом легковом автомобиле, который начали производить в Советском Союзе.
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Новости Москвы , Владимир Маковский , МГУ
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