Московское метро удвоится 

70 процентов программы удвоения метро уже принято, подчеркнул градоначальник и пообещал продвигать ее в дальнейшем, чтобы сделать перемещение людей внутри столицы комфортным и быстрым.

«Иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», — заметил Собянин.

Мэр анонсировал, что город будет развивать транспортную инфраструктуру с близлежащими регионами, в том числе с Московской областью. Собянин напомнил, что сейчас ведется работа над 3 и 4 центральными диаметрами (МЦД) и строятся новые магистральные пути.

В сентябре сообщалось, что в московском метро установлено около пяти тысяч камер с функцией распознавания лица. На идентификацию личности пассажира «требуется несколько секунд». А в скором времени, к 1 октября, в городе завершится экспериментальный проект по оплате проезда по-новому — с помощью сканирования лица.