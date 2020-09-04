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Московское метро удвоится 

Мослента и ещё 12 47 минут назад
Московское метро удвоится
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планируемом расширении столичного метрополитена. Стенограмма разговора приводится на сайте Кремля.
70 процентов программы удвоения метро уже принято, подчеркнул градоначальник и пообещал продвигать ее в дальнейшем, чтобы сделать перемещение людей внутри столицы комфортным и быстрым.

«Иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», — заметил Собянин.

Мэр анонсировал, что город будет развивать транспортную инфраструктуру с близлежащими регионами, в том числе с Московской областью. Собянин напомнил, что сейчас ведется работа над 3 и 4 центральными диаметрами (МЦД) и строятся новые магистральные пути.
В сентябре сообщалось, что в московском метро установлено около пяти тысяч камер с функцией распознавания лица. На идентификацию личности пассажира «требуется несколько секунд». А в скором времени, к 1 октября, в городе завершится экспериментальный проект по оплате проезда по-новому — с помощью сканирования лица.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин
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