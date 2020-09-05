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Собянин: Коронавирус не остановит развитие Москвы 

Российская Газета и ещё 65 8 часов назад
Собянин: Коронавирус не остановит развитие Москвы
Фото: Российская Газета
Долгосрочная стратегия развития Москвы не будет остановлена из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая на торжественном мероприятии по случаю дня города, передает ТАСС.
В целом экономика столицы преодолела кризисные времена, считает Собянин. «Поэтому все программы, связанные с динамичным развитием города, будут реализованы», — заявил мэр. Речь прежде всего идет о создании городского пространства, комфортного для проживания всех москвичей.
Особенно это актуально для транспортной сферы. Как уже сообщала «РГ», в московском метро на 80 процентов обновятся поезда уже в ближайшие три года.
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Новости Москвы , Результаты ЕГЭ , Подготовка к учебному году , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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