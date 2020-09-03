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У Останкинской башни заметили лису 

Мослента 1 час назад
У Останкинской башни заметили лису
Фото: Москва 24
В Москве в районе телецентра «Останкино» появилась лиса, прохожие успели заметить ее и заснять ее на видео. Кадры публикует «Москва 24».
На них видно, что животное ходит по парковке у здания на улице Академика Королева, а затем перебегает дорогу и скрывается.
После появления видеозаписи в сети управа района Отрадное на своем официальном сайте опубликовала предупреждение о том, что в настоящее время в Останкинском парке живут лисы. Москвичей призвали не допускать контактов с ними, так как животные могут быть источником бешенства.

«Дикие звери всегда избегают встречи с человеком, а отсутствие страха перед людьми может быть симптомом бешенства», — подчеркивается в релизе.

Людям советуют, увидев лису, без резких движений отойти в любое безопасное место — в дом, подъезд, за забор и вызвать экстренные службы по номеру 112. А если животное все-таки набросится, постараться не дать ему себя укусить. В случае укуса необходимо промыть рану и сразу обратиться в больницу.
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Новости Москвы , ТТЦ "Останкино" , Отрадное
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