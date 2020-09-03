Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве вручили премию «Книга года» 

News.ru 1 час назад
В Москве вручили премию «Книга года»
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
На Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) вручили премию национального конкурса «Книга года — 2020». Гран-при получила серия «Библиотека литературы Древней Руси» в 20 томах.
В номинации «Проза года» лидером стал психологический роман «Концертмейстер» Максима Замшева, сообщает РИА Новости. Захар Прилепин получил награду за книгу «Есенин» из серии ЖЗЛ в номинации Humanitas.

Очень классно жить в такое время, когда выходит такое количество книг, мы, наверное, единственная страна, которая выходит из этого ужаса через книгу, — цитирует агентство слова Замшева.

В категории «Поэзия года» победил сборник стихотворений Олега Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг». Подарочное издание книги Александры Литвиной и Ани Десницкой «Транссиб. Поезд отправляется» удостоилось приза в номинации «Детям XXI века». В категории «Поколение Z» жюри отметило серию книг для подростков «Рассказы Волчка».
Энциклопедия «Якутский холод» оказалась лучшей в номинации Non-fiction. Серия книг «Материалы к биографии» о художниках Владимире Конашевиче, Татьяне Мавриной, Владимире Милашевском, поэте Велимире Хлебникове получила приз в категории «Art-книга».
К 75-летию окончания Великой Отечественной войны диплом жюри получил интернет-портал «Война и жизнь».
ММКЯ открылась в 33-й раз 2 сентября. В рамках ярмарки пройдут встречи с Михаилом Познером, Алексеем Ивановым, Александром Цыпкиным и Михаилом Елизаровым. Кроме того, свои новые книги представят Фредерик Бегбердер, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин и Януш Леон Вишневский, писал NEWS.ru.
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
News.ru: последние новости
«Праздник будет спокойным, домашним»: Собянин рассказал о Дне города «Праздник будет спокойным, домашним»: Собянин рассказал о Дне города В Москве запустили сервис знакомств с питомцами В Москве запустили сервис знакомств с питомцами Геннадий Хазанов стал самым богатым худруком театра в Москве Геннадий Хазанов стал самым богатым худруком театра в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Олег Чухонцев , Александра Литвина , Владимир Конашевич , Захар Прилепин , Татьяна Маврина , Александр Цыпкин , Евгений Водолазкин , Михаил Елизаров , Алексей Иванов , Велимир Хлебников , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Путин снова бросил ручку
Путин снова бросил ручку
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Спецоперация по задержанию подпольных оружейников попала на видео
00:36
Спецоперация по задержанию подпольных оружейников попала на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Путин обратится к россиянам
00:15
Путин обратится к россиянам
Политика
Лукашенко назвал виновных в протестах в Белоруссии
00:56
Лукашенко назвал виновных в протестах в Белоруссии
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение