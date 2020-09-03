Церетели открыл еще один памятник Петру I в Москве 

Скульптурную композицию "Петр Великий" работы Зураба Церетели открыли на территории жилого комплекса в Савеловском районе Москвы , передает корреспондент РИА Новости.

"Я очень жду мнение народа. Если вам нравится, я буду продолжать еще, потому что у меня еще есть задумки для этого чудного района", — отметил Церетели на церемонии открытия.

Шестиметровая скульптура выполнена в бронзе, она установлена в центре дворовой площадки одного из жилых комплексов. Как отметили в ЖК, открытие скульптурной композиции начнет ряд мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году.

В сентябре 1997 года в Москве открыли 98-метровый памятник Петру I работы Церетели (официальное название — "В ознаменование 300-летия российского флота"). Монумент установлен на стрелке Москвы-реки и водоотводного канала, недалеко от Крымской набережной.