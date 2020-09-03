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Собянин открыл две новые автомобильные дороги в ТиНАО 

BFM.RU и ещё 8 30 минут назад
Собянин открыл две новые дороги в ТиНАО
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум новым автодорогам, построенным в Троицком и Новомосковском административных округах: «Марьино — Саларьево» и выезд из Коммунарки на МКАД.

«Открытие движения по этим дорогам позволило улучшить транспортное обслуживание города Московский, населенных пунктов Газопровод, Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Зименки, Пушкино, Марьино, поселков Валуево, Филимонки и близлежащих СНТ, обеспечив комфортный подвоз их жителей к станциям метро «Саларьево» и «Филатов Луг», — сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Кроме того, были улучшены подъезды к Хованскому кладбищу и прямой выезд на МКАД из поселка Коммунарка. За счет перераспределения транспортных потоков должна снизиться нагрузка на головной участок Калужского шоссе и на существующую развязку с МКАД.

«Дорожное строительство в Москве является одним из важнейших направлений деятельности правительства Москвы. Каждый год мы вводим около 100 километров городских дорог. Это сложные инженерные сооружения, как правило: тоннели, развязки, мосты, путепроводы. В этом году будет построено, несмотря на пандемию, 90 километров дорог. Мы идем по плану. Сегодня строители сделали подарок ко Дню города — запускаются две магистрали — дублеры Калужского и Киевского шоссе. Это важный объект. Я поздравлю всех жителей. Строителям, которые много сделали для города, для его процветания, говорю спасибо. С наступающим Днем города», — заявил мэр Москвы

Как сообщается в материалах пресс-служба, автодорога «Марьино — Саларьево» проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе — от улицы Адмирала Корнилова до автодороги «М3 — Середнево — Марьино — Десна». Ее протяженность составляет 13,6 километра. Строительство заняло менее трех лет. Вдоль четырехполосной дороги расположены 22 автобусные остановки общественного транспорта и 11 светофоров. В составе новой трассы возведен мост через реку Ликову длиной 140 метров. Организовано кольцевое пересечение с автодорогой «М3 — Сосенки — Ямонтово». Для защиты от шума в районе поселка Валуево, СНТ «Чайка», «Строитель», «Родник», «Кузьминки», «Филатов луг», КП «Благодать» и «Летова роща» установлены экраны общей протяженностью 4,7 километра.
Строительство нового выезда из Коммунарки до МКАД также заняло менее трех лет. Новый шестиполосный проектируемый проезд №7051 проходит параллельно Калужскому шоссе, по сути является ее дублером. В рамках проекта было построено 7,4 километра дорог, включая эстакаду-съезд с Калужского шоссе в районе «Фуд-Сити» в сторону улицы Александры Монаховой и выезд на проектируемый проезд №7033 в районе ТЦ «Декатлон». Съезд с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки организован с помощью тоннеля. Вдоль ближайших СНТ установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 1,1 километра.
Всего в 2020 году в Москве планируется построить свыше 90 километров дорог, 21 искусственное сооружение и 20 пешеходных переходов. С начала года уже введено 81,6 километра дорог, 19 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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