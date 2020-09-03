Москвичи выберут любимые памятники культурного наследия 

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На сайте проекта «Активный гражданин» началось новое голосование, с помощью которого москвичи смогут выбрать любимые памятники культурного наследия.

Так, участники голосования смогут выбрать до пяти предложенных вариантов или написать свой.

У горожан будет возможность проголосовать за усадьбу Воронцово, усадьбу Долгоруких, музей-усадьбу «Остафьево», музей-усадьбу «Кусково» и другие достопримечательности.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за все время работы программы сохранения объектов культурного наследия «1 рубль за 1 квадратный метр» в городе в порядок привели 19 старинных домов.

— Сегодня в некоторых восстановленных зданиях размещаются кафе, сувенирные магазины, галереи и офисы, — сказал Владимир Ефимов.

Задачей города является сохранить памятники культурного наследия в первозданном виде, и тем самым обеспечить связь прошлого с настоящим, сообщает официальный сайт мэра Москвы.