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Международная книжная ярмарка открылась в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Книжная ярмарка открылась в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Международная книжная ярмарка в 33-й раз открылась в Москве в среду, 2 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
В этом году выставка состоится в московском «Манеже» и завершится 6 сентября. Она пройдет с соблюдением всех санитарных норм.
По словам главы Роспечати Михаила Сеславинского, все запланированные мероприятия будут транслировать на официальном сайте ярмарки и в социальных сетях. На ярмарке созданы все условия безопасности посетителей и участников.
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что проведение данной книжной ярмарки является одной из возможностей помочь книжной отрасли, которая пострадала из-за пандемии.
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Новости Москвы , Сергей Степашин
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