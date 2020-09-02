Книжная ярмарка открылась в Москве

Международная книжная ярмарка в 33-й раз открылась в Москве в среду, 2 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году выставка состоится в московском «Манеже» и завершится 6 сентября. Она пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

По словам главы Роспечати Михаила Сеславинского, все запланированные мероприятия будут транслировать на официальном сайте ярмарки и в социальных сетях. На ярмарке созданы все условия безопасности посетителей и участников.