В столице возложат цветы в память о жертвах Беслана

3 сентября, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом, в столице пройдут памятные акции. По традиции горожане вспомнят жертв Беслана, возложив цветы у мемориала возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Смотрите прямую трансляцию акции в 12:00.

1 сентября 2004 года группа вооруженных боевиков на двух машинах подъехала к школе. Стреляя в воздух, террористы загнали в здание более тысячи человек — детей, их родителей и сотрудников школы.

В результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей.

Смотрите трансляцию 3 сентября в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.