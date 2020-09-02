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Москва онлайн: в столице возложат цветы в память о жертвах Беслана 

Москва24 2 часа назад
В столице возложат цветы в память о жертвах Беслана
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
3 сентября, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом, в столице пройдут памятные акции. По традиции горожане вспомнят жертв Беслана, возложив цветы у мемориала возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Смотрите прямую трансляцию акции в 12:00.
1 сентября 2004 года группа вооруженных боевиков на двух машинах подъехала к школе. Стреляя в воздух, террористы загнали в здание более тысячи человек — детей, их родителей и сотрудников школы.
В результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей.
Смотрите трансляцию 3 сентября в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.
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