Эксперты оценили падение расходов москвичей

С января по июнь 2020 года москвичи сократили расходы в среднем на 41 тысячу рублей. Экономия связана с пандемией коронавируса. Данные выявили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает газета "Известия".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмечается, что такой спад расходов является самым большим в России за данный период.

На втором месте по количеству сэкономленных денег находятся жители Якутии . Они сохранили 28,7 тысяч рублей. На третьем месте расположились жители Севастополя , которые сэкономили 26 тысяч рублей.

Следом за ними на 19,1 тысячу рублей меньше, чем годом ранее, потратили жители Ямало–Ненецкого автономного округа, а также Краснодарского края с показателем в 18,9 тысяч рублей.

Кроме этого, меньше, чем обычно, на 18,1 тысячу рублей потратили калининградцы. Пандемия вынудила экономить и жителей Ханты-Мансийского автономного округа, которые в среднем израсходовали на 17 тысяч рублей меньше.

Траты населения Дагестана упали на 16,6 тысяч рублей, Севастопольского края – на 16,2 тысячи. Закрывает топ–10 наиболее экономных субъектов Санкт–Петербург, жители которого сэкономили 15,9 тысяч рублей.

Согласно данным исследований, в среднем каждый россиянин сократил расходы на 11,5 тысяч рублей за первые полгода 2020 года. Такой показатель наблюдается впервые с 2006 года. Все это время траты граждан в эти месяцы росли.