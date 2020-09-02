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Эксперты оценили падение расходов москвичей

Москва24
3 часа назад
С января по июнь 2020 года москвичи сократили расходы в среднем на 41 тысячу рублей. Экономия связана с пандемией коронавируса. Данные выявили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает газета "Известия".
Эксперты оценили падение расходов москвичей
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отмечается, что такой спад расходов является самым большим в России за данный период.
На втором месте по количеству сэкономленных денег находятся жители Якутии. Они сохранили 28,7 тысяч рублей. На третьем месте расположились жители Севастополя, которые сэкономили 26 тысяч рублей.
Следом за ними на 19,1 тысячу рублей меньше, чем годом ранее, потратили жители Ямало–Ненецкого автономного округа, а также Краснодарского края с показателем в 18,9 тысяч рублей.
Кроме этого, меньше, чем обычно, на 18,1 тысячу рублей потратили калининградцы. Пандемия вынудила экономить и жителей Ханты-Мансийского автономного округа, которые в среднем израсходовали на 17 тысяч рублей меньше.
Траты населения Дагестана упали на 16,6 тысяч рублей, Севастопольского края – на 16,2 тысячи. Закрывает топ–10 наиболее экономных субъектов Санкт–Петербург, жители которого сэкономили 15,9 тысяч рублей.
Согласно данным исследований, в среднем каждый россиянин сократил расходы на 11,5 тысяч рублей за первые полгода 2020 года. Такой показатель наблюдается впервые с 2006 года. Все это время траты граждан в эти месяцы росли.
Ранее эксперты FinExpertiza сообщали, что совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте – мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов. Она составила 1,4 триллиона рублей. Аналитики считают это падение сильнейшим для весенних месяцев за 16 лет.
Новости Москвы,газета "Известия",Республика Саха (Якутия),Севастополь,Россия,
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