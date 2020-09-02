В метро начали тестировать оплату проезда по скану лица

В настоящее время в Московском метрополитене проводится тестирование системы, позволяющей оплачивать проезд по скану лица, один из этапов испытаний завершится к октябрю. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay — с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября — и сразу расскажем о промежуточных итогах», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает пресс-служба, система видеонаблюдения в метрополитене поможет отслеживать загруженность поездов. Такая информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны, что особенно это актуально в период пандемии коронавируса.

Подобные системы активно тестируются и в передовых городах мира.