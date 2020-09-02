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Движение транспорта ограничили в проезде Энтузиастов в районе Соколиная Гора из-за работ на инженерных сетях, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Работы ведутся в районе дома 15, строения 61. Существующее количество полос сохранили за счет пространства для парковки.

Ограничения действуют до 30 сентября.

Ранее движение транспорта по участку проспекта Андропова — от дома 58б до улицы Маршала Шестопалова ограничили по 15 января. Ограничения связаны со строительством Третьего пересадочного контура метро.

Также ограничено движение на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения действуют до 19 ноября.