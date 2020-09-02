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Движение транспорта ограничили в проезде Энтузиастов 

Москва24 2 часа назад
Движение транспорта ограничили в проезде Энтузиастов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта ограничили в проезде Энтузиастов в районе Соколиная Гора из-за работ на инженерных сетях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы ведутся в районе дома 15, строения 61. Существующее количество полос сохранили за счет пространства для парковки.
Ограничения действуют до 30 сентября.
Ранее движение транспорта по участку проспекта Андропова — от дома 58б до улицы Маршала Шестопалова ограничили по 15 января. Ограничения связаны со строительством Третьего пересадочного контура метро.
Также ограничено движение на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения действуют до 19 ноября.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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