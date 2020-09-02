Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, жители столицы в свою очередь могут поздравить своих близких и друзей с помощью открытки в социальных сетях.

Празднование Дня города пройдет традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

"Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года. На своем веку она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы", — написал мэр в своём блоге.

Собянин добавил, что пандемия нарушила привычный ритм жизни.

"Как и в других городах мира, мы волнуемся за жизнь и здоровье близких, сталкиваемся с такими новыми явлениями, как самоизоляция, социальная дистанция и масочный режим. Но в то же время, в эти дни мы как-то по-особенному ощущаем наше единство. Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья", — отметил Собянин.

Мэр также выразил уверенность, что все плохое пройдет и забудется и Москва вновь будет развиваться и процветать.

Собянин добавил, что поздравить с Днем города друзей, знакомых или всех москвичей сразу можно прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей. Все открытки будут опубликованы на сайте мэра.