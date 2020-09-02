Дом по программе реновации введут в Кузьминках в этом году 

Дом, который строится по программе реновации в районе Кузьминки, введут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 2 сентября.

Здание будет монолитным, выполненным в серо-белых оттенках. Фасады зданий облицуют фиброцементными панелями, а лоджии застеклят.

— Сейчас завершается устройство фасадов, монтаж и наладка лифтов. Началось благоустройство придомовой территории, — приводится цитата Загрутдинова на сайте Стройкомплекса.

Дом предназначен на 141 квартиру. Больше всего в нем двухкомнатных — 76 квартир. Кроме того, выделено пять квартир для маломобильных граждан. Первый этаж отдадут под коммерческие нужды, а в вестибюле расположат помещение для консьержа, почтовые ящики и площадку для колясок.

Рядом с домом установят детскую и спортивную площадки. Под зданием создадут паркинг.

Сообщается, что в районе Кузьминки в программу реновации включено 287 зданий. В этом году планируется ввести в эксплуатацию пять из них.