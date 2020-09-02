Сегодня откроется Московская международная книжная ярмарка 

«На ММКЯ-2020 свою продукцию представят свыше 300 издательств из разных регионов России. На стендах можно найти несколько десятков тысяч наименований книг на разных языках и на самые разные темы. На ярмарке запланированы встречи с большинством топовых русскоязычных авторов, среди которых Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Эдвард Радзинский (онлайн) и многие другие», — передает газета «Комсомольская правда».