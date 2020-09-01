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Расписание поездов на МЦД-2 изменят до 13 сентября 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 3 часа назад
Расписание поездов на МЦД-2 изменят до 13 сентября
Фото: Моя Москва.онлайн
Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменят с 2 по 13 сентября, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что изменения движения поездов связаны с развитием центрального участка Каланчевская-Курская.
Отмечается, что в настоящее время на данном участке строят два дополнительных пути, а также проводят реконструкцию путепроводов и станции Каланчевской.
Подчеркивается, что реконструкция необходима для полноценного функционирования МЦД-2 и будущего МЦД-4.

«С 2 по 13 сентября участок Каланчевская — Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. На время работ изменятся маршруты и расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время также идет строительство подземного вестибюля для выхода на платформы № 11 и 12 на Курском вокзале.
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Новости Москвы , Mos.ru
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