Расписание поездов на МЦД-2 изменят до 13 сентября 

Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменят с 2 по 13 сентября, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что изменения движения поездов связаны с развитием центрального участка Каланчевская-Курская.

Отмечается, что в настоящее время на данном участке строят два дополнительных пути, а также проводят реконструкцию путепроводов и станции Каланчевской.

Подчеркивается, что реконструкция необходима для полноценного функционирования МЦД-2 и будущего МЦД-4.

«С 2 по 13 сентября участок Каланчевская — Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. На время работ изменятся маршруты и расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время также идет строительство подземного вестибюля для выхода на платформы № 11 и 12 на Курском вокзале.