Школу на 550 мест построят в Москве

В Ново-Переделкине построят школу на 550 мест. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, объект появится по адресу: микрорайон 14, корпус 20. В школе будут учиться ребята с шестого по 11-й класс. На ее территории расположатся ИТ-полигон и студия хореографии.

— В общей сложности в образовательном учреждении организуют 22 класса, где смогут обучаться в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, — цитирует Леонова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в школе оборудуют 11 учебных кабинетов универсального назначения, пять кабинетов естественных наук, по два кабинета для изучения иностранного языка, информатики и вычислительной техники. Уроки физкультуры будут проходить в двух спортивных залах. Также в образовательном учреждении появится актовый зал на 330 мест.