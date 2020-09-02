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Школу на 550 мест построят на западе Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 5 2 часа назад
Школу на 550 мест построят в Москве
Фото: Вечерняя Москва
В Ново-Переделкине построят школу на 550 мест. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, объект появится по адресу: микрорайон 14, корпус 20. В школе будут учиться ребята с шестого по 11-й класс. На ее территории расположатся ИТ-полигон и студия хореографии.

— В общей сложности в образовательном учреждении организуют 22 класса, где смогут обучаться в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, — цитирует Леонова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в школе оборудуют 11 учебных кабинетов универсального назначения, пять кабинетов естественных наук, по два кабинета для изучения иностранного языка, информатики и вычислительной техники. Уроки физкультуры будут проходить в двух спортивных залах. Также в образовательном учреждении появится актовый зал на 330 мест.
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Новости Москвы , Образование , Строительство
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