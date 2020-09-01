Старый Английский Двор станет частью парка «Зарядье» 

В одном из древнейших зданий столицы, построенном во время правления царя Ивана Грозного и королевы Елизаветы I, представят коллекцию археологических находок, которые обнаружили в центре Москвы

5 сентября в обновленном здании для жителей и гостей столицы пройдут первые экскурсии. В честь Дня города они будут бесплатными.

Палаты на улице Варварке, построенные в начале XVI века, считаются одним из старейших гражданских строений и первым официальным представительством иностранной державы, сохранившимся в Москве.

История здания неразрывно связана с зарождением русско-английских отношений во время правления царя Ивана Грозного и королевы Елизаветы I. В 1994 году при участии королевы Великобритании Елизаветы II в стенах палат был открыт музей, который долгие годы входил в музейное объединение «Музей Москвы».

«Старый Английский Двор был филиалом музейного объединения «Музей Москвы» с 1994 по 2020 год. За это время здание отреставрировали и открыли современную экспозицию, посвященную жизни английского купеческого дома на Варварке в XVI–XVII веках и зарождению отношений между Англией и Московией. Передача Старого Английского Двора в ландшафтно-архитектурному комплексу парка «Зарядье» — это возвращение одному из старейших зданий Москвы исторического статуса, связанного с его местоположением», — рассказала Анна Трапкова, директор музейного объединения «Музей Москвы».

Посетители музея смогут увидеть уникальные находки, которые обнаружили во время археологических раскопок и строительства парка на территории древнейших районов Москвы — Зарядья и Китай-города. Коллекция, включающая в себя предметы быта москвичей, монеты, фрагменты вооружения и другие артефакты, ранее демонстрировалась в подземном музее «Зарядья» и теперь будет представлена в обновленном виде в палатах Старого Английского Двора. Привычную экспозицию музея, размещенную в нескольких залах от древнего подклета с кладкой начала XVI века до отреставрированных помещений XVII века, также обновят с применением современных технологий.

«В камерных пространствах Старого Английского Двора мы сможем воплощать идеи на контрасте эпох, активно используя мультимедийные технологии, в том числе проекции на стены, световое и звуковое оформление, которые усилят восприятие существующей экспозиции. А многовековая история здания, связанная с районом Зарядье, позволит легко вписать музей в экскурсионные маршруты и событийную программу парка», — отметил директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Экскурсии в музее планируется проводить каждые 30 минут. Для безопасности посетителей посещение в первое время будет возможно в двух форматах: индивидуально и в составе экскурсионной группы не больше 10 человек. Группы до 15 человек пригласят на уличную экскурсию без посещения музея. Для детей откроют двери навигацкая и арифметические школы. Занятия будут проходить со вторника по пятницу по расписанию. Осенью музей примет у себя участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

Посещение Старого Английского Двора станет возможно и в рамках исторического экскурсионного маршрута по «Зарядью», который включает в себя осмотр галереи Китайгородской стены, построенной также в XVI веке и отреставрированной во второй половине XX века. Это можно будет сделать в компании экскурсовода или самостоятельно, взяв напрокат аудиогид в кассе парка.

Режим работы Старого Английского Двора: со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 (понедельник — санитарный день). Кассы закрываются в 19:00.

Билеты доступны в кассах павильонов «Медиацентр» и «Заповедное посольство», в сувенирном магазине самого музея, на сайте и в мобильном приложении парка «Зарядье», а также в платежно-навигационных терминалах, расположенных на территории парка.

С информацией об экскурсионных маршрутах и выставках, которые будут проводиться в Старом Английском Дворе, можно ознакомиться на официальном сайте парка «Зарядье».