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В Москве началась акция по чипированию 

Мослента и ещё 15 49 минут назад
В Москве началась акция по чипированию
Фото: depositphotos.com
В ветеринарных клиниках столицы началась новая акция по чипированию домашних животных. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.
Согласно информации на портале, с 1 по 30 сентября в государственных ветеринарных клиниках Москвы это можно сделать по сниженной цене: стоимость услуги составит 682 рубля с учетом микрочипа.

«По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек. Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию. Теперь у москвичей есть возможность в течение всего сентября воспользоваться услугой со скидкой», — рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

В сообщении также отмечается, что ежегодно в государственных ветеринарных учреждениях города чипируют свыше шести тысяч домашних собак и кошек. Такая процедура позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам. Кроме того, уточняется на сайте, наличие микрочипа поможет владельцу доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену.
Процедура установки чипа занимает немного времени: «Процедура установки чипа, содержащего персональный 15-значный номер, занимает несколько минут и абсолютно безопасна для домашнего животного. Информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную базу данных чипированных животных».
По номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного, а также его историю болезни. Он необходим для вывоза питомца за рубеж. На сайте мэра Москвы подчеркнули, что чипировать домашнего любимца можно в 26 столичных ветеринарных клиниках, предварительно записавшись на прием к ветеринарному врачу через портал mos.ru.
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Новости Москвы , Mos.ru
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