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Судьба Белоруссии. Главное

В Коммунарке началось обновление улично-дорожной сети

Москва меняетсяиещё 2
5 часов назад
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Строительство улично-дорожной сети началось в поселке Коммунарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.
В Коммунарке началось обновление улично-дорожной сети
Фото: Москва меняетсяМосква меняется
«Реализация проекта в целом, которая включает в себя несколько этапов, позволит обеспечить эффективную транспортную связь между новой станцией метро и существующей улично-дорожной сетью, а также существенно снизить загруженность автомобильных дорог в поселке», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.
Отмечается, что на текущем этапе строительства проходит реконструкция ул. Сосенский Стан на участке от ул. Лазурная до ул. Александры Монаховой.
Здесь организуют четыре полосы движения (по две в каждом направлении) и оборудуют остановки для общественного транспорта. Затем улицу продлят от ул. Лазурная до перспективной автодороги «МКАД — Коммунарка — Остафьево».
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Новости Москвы,Владимир Жидкин,
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