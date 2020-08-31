В Коммунарке началось обновление улично-дорожной сети

Отмечается, что на текущем этапе строительства проходит реконструкция ул. Сосенский Стан на участке от ул. Лазурная до ул. Александры Монаховой.

Здесь организуют четыре полосы движения (по две в каждом направлении) и оборудуют остановки для общественного транспорта. Затем улицу продлят от ул. Лазурная до перспективной автодороги «МКАД — Коммунарка — Остафьево».