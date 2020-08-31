В Коммунарке началось обновление улично-дорожной сети

Строительство улично-дорожной сети началось в поселке Коммунарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.
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«Реализация проекта в целом, которая включает в себя несколько этапов, позволит обеспечить эффективную транспортную связь между новой станцией метро и существующей улично-дорожной сетью, а также существенно снизить загруженность автомобильных дорог в поселке», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.
Отмечается, что на текущем этапе строительства проходит реконструкция ул. Сосенский Стан на участке от ул. Лазурная до ул. Александры Монаховой.
Здесь организуют четыре полосы движения (по две в каждом направлении) и оборудуют остановки для общественного транспорта. Затем улицу продлят от ул. Лазурная до перспективной автодороги «МКАД — Коммунарка — Остафьево».