В cтолице почтят память жертв терактов 3 сентября

Москве 3 сентября организуют акции памяти жертв террористических актов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Панихида по жертвам трагедии 2004 года в Беслане состоится в 12:20 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) по адресу: улица Солянка, дом 5/2. Здесь также можно будет возложить цветы к памятнику.

Памятные акции также пройдут по десяти адресам:

на площади перед Театральным центром на Дубровке (улица Мельникова, дом 7); на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома № 19; на Каширском шоссе, на месте взорванного дома № 6, корпус 3; на месте взрыва возле станции метро "Рижская" в вестибюлях станций метро "Автозаводская", "Парк культуры", "Лубянка" в подземном переходе на Пушкинской площади; у Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино" (Волоколамское шоссе, напротив дома 92); возле гостиницы "Националь" (улица Тверская, 1).

В 14:00 у памятников возложат цветы. Акции также пройдут в учреждениях культуры Москвы, образовательных организациях — суммарно по столице пройдет более 200 лекций, бесед, тематический турниров и минут молчания.

Памятные акции состоятся при поддержке Антитеррористической комиссии города Москвы и столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

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