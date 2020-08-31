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В Москве почтят память жертв терактов 3 сентября 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
В cтолице почтят память жертв терактов 3 сентября
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве 3 сентября организуют акции памяти жертв террористических актов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Панихида по жертвам трагедии 2004 года в Беслане состоится в 12:20 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) по адресу: улица Солянка, дом 5/2. Здесь также можно будет возложить цветы к памятнику.
Памятные акции также пройдут по десяти адресам:
на площади перед Театральным центром на Дубровке (улица Мельникова, дом 7); на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома № 19; на Каширском шоссе, на месте взорванного дома № 6, корпус 3; на месте взрыва возле станции метро "Рижская" в вестибюлях станций метро "Автозаводская", "Парк культуры", "Лубянка" в подземном переходе на Пушкинской площади; у Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино" (Волоколамское шоссе, напротив дома 92); возле гостиницы "Националь" (улица Тверская, 1).
В 14:00 у памятников возложат цветы. Акции также пройдут в учреждениях культуры Москвы, образовательных организациях — суммарно по столице пройдет более 200 лекций, бесед, тематический турниров и минут молчания.
Памятные акции состоятся при поддержке Антитеррористической комиссии города Москвы и столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.
Ранее эксперты рассказали о том, как ложные сообщения о минированиях объектов в Москве вредят торговле и нормальной жизни города.
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