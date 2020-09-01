В Москве за сутки вылечили от коронавируса 1262 человека 

Продолжается прием плазмы крови в столичных клиниках

За минувшие сутки в городе выписались из больниц и медицинских учреждений в связи с полным выздоровлением еще 1262 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как подчеркнула заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 215 383.

В столичных клиниках и медицинских центрах те, кто вылечился от коронавирусной инфекции могут сдать плазму крови и помочь в лечении другим. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются с 9 до 19 часов ежедневно.