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В Москве за сутки вылечили от коронавируса 1262 человека 

Вести Подмосковья и ещё 24 1 час назад
В Москве за сутки вылечили от коронавируса 1262 человека
Фото: pixabay.com
Продолжается прием плазмы крови в столичных клиниках
За минувшие сутки в городе выписались из больниц и медицинских учреждений в связи с полным выздоровлением еще 1262 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Как подчеркнула заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 215 383.
В столичных клиниках и медицинских центрах те, кто вылечился от коронавирусной инфекции могут сдать плазму крови и помочь в лечении другим. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются с 9 до 19 часов ежедневно.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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