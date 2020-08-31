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Дом купца Дмитрия Виноградова отреставрируют 

Вечерняя Москва и ещё 8 24 минуты назад
Дом купца Виноградова отреставрируют
Фото: Комплекс по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы
Дом купца Виноградова будет сдан в аренду на 10 лет. Реставрацию здания проведет победитель аукциона. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что будущему арендатору предстоит разработать проектную документацию по сохранению объекта, а также проводить ремонт в течение всего срока аренды.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что здание нуждается в реставрации, которая будет проведена под контролем Мосгорнаследия.
По словам руководителя городского департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, участниками торгов могут стать физические или юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, передает официальный сайт мэра Москвы.
Напомним, Дом купца Дмитрия Виноградова является одним из образцов деревянного зодчества, построенным в 1880 году. В 2019 году он был признан объектом культурного наследия регионального значения.
Заявки на участие в торгах можно подать до 18 сентября. Аукцион пройдет 24 сентября.
Ранее стало известно, что ремонт Большого каменного моста в Москве завершат раньше срока.
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Комментарии
Новости Москвы , Дмитрий Виноградов , Владимир Ефимов , Алексей Емельянов
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