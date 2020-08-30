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Собянин рассказал, как будет отпразднован День Москвы 

Газета.Ru и ещё 4 57 минут назад
Собянин расстроил москвичей
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массового празднования Дня города 5 и 6 сентября в столице не планируется. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей — в парках, скверах, на фестивальных площадках", — сказал мэр.

Он отметил, что настоящий праздник для москвичей заключается в выходе из тяжелой ситуацией с коронавирусом.
По последним данным, в Москве зафиксировано 261 038 случаев заболевания COVID-19.
Традиционно день города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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