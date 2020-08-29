Хазанов стал самым богатым худруком в Москве

Руководитель «Московского государственного театра Эстрады» Геннадий Хазанов заработал в 2019 году 64,5 млн рублей, став самым богатым худруком театров Москвы . Об этом свидетельствуют данные декларации за прошедший год.

В собственности у артиста есть земельный участок и дом в Латвии , половина квартиры в России площадью 64,8 кв.м, дачный земельный участок, апартаменты, машиноместо, а также автомобиль марки Lexus LS600 H.

Также стало известно о заработках Надежды Бабкиной. В качестве художественного руководителя «Московского государственного академического театра „Русская песня“» она заработала в 2019 году 34,8 млн рублей. Ей принадлежит половина квартиры в России площадью 124,9 кв.м, квартира 112,3 кв.м, а также две квартиры в Болгарии. Кроме того, у неё есть пять земельных участков в России, гараж, баня и легковой автомобиль марки Mercedes-Benz.

Доходы художественного руководителя «Театра „Уголок дедушки Дурова“» Юрия Дурова составили 30,2 млн рублей. У него в собственности также ест дачный участок, дом и половина квартиры площадью 61 квадратный метр, пишет РИА Новости.