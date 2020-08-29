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Геннадий Хазанов стал самым богатым худруком театра в Москве 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Хазанов стал самым богатым худруком в Москве
Фото: globallookpress.com
Руководитель «Московского государственного театра Эстрады» Геннадий Хазанов заработал в 2019 году 64,5 млн рублей, став самым богатым худруком театров Москвы. Об этом свидетельствуют данные декларации за прошедший год.
В собственности у артиста есть земельный участок и дом в Латвии, половина квартиры в России площадью 64,8 кв.м, дачный земельный участок, апартаменты, машиноместо, а также автомобиль марки Lexus LS600 H.
Также стало известно о заработках Надежды Бабкиной. В качестве художественного руководителя «Московского государственного академического театра „Русская песня“» она заработала в 2019 году 34,8 млн рублей. Ей принадлежит половина квартиры в России площадью 124,9 кв.м, квартира 112,3 кв.м, а также две квартиры в Болгарии. Кроме того, у неё есть пять земельных участков в России, гараж, баня и легковой автомобиль марки Mercedes-Benz.
Доходы художественного руководителя «Театра „Уголок дедушки Дурова“» Юрия Дурова составили 30,2 млн рублей. У него в собственности также ест дачный участок, дом и половина квартиры площадью 61 квадратный метр, пишет РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный российский актёр Сергей Безруков стал самым богатым деятелем культуры в России. За прошедший год он заработал 100 млн рублей. Согласно декларации, худрук Московского Губернского театра и член «Единой России» Безруков заработал 100,78 млн рублей, что на 14% меньше, чем в 2018 году (114,9 млн). Уменьшение доходов связано с тем, что в 2019 году актёр приобрёл ещё одну квартиру площадью 116 кв. м. У него в собственности также есть два земельных участка общей площадью 0,62 га, квартира площадью 185 кв. м, гараж и два автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.
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Новости Москвы , Юрий Дуров , Геннадий Хазанов , Единая Россия , РИА Новости , Латвия
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