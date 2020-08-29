Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Погода в Москве: В Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на 1 сентября в Москве 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Уточнен прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Фото: ТАСС
Начало осени окажется довольно теплым, но дождливым: в столичном регионе ожидаются осадки и грозы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
По словам метеоролога, в ночные часы температура в Москве не будет опускать ниже отметки плюс 16-18 градусов.

— В дневные часы 1 сентября, столбики термометра покажут + 20…+22 градуса. Однако будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди и грозы, днем преимущественно без осадков, — рассказал эксперт.

Ветер будет дуть северо-западный с порывами 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
На следующие сутки и до конца предстоящей недели в столице не ожидается осадков, сохранится переменная облачность, дневные показатели будут колебаться в пределах 20-27 градусов выше нуля. Ночная погода тоже будет неустойчивой: от +6 до +15 градусов.
Среда, четверг и пятница предстоящей недели также порадуют солнцем.
Эксперт отметил, что атмосферное давление на будущей неделе будет расти, поэтому те граждане, которые имеют хронические заболевания, должны вовремя принять медикаменты, избегать тяжелых нагрузок, стрессовых ситуаций, выполнять рекомендации врача и соблюдать режим сна.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Вечерняя Москва: последние новости
Еще 1393 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки Еще 1393 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки Прививки от гриппа сделают бесплатно и без очередей Прививки от гриппа сделают бесплатно и без очередей Сергей Собянин сообщил о начале нового этапа исследований вакцины от COVID-19 Сергей Собянин сообщил о начале нового этапа исследований вакцины от COVID-19
Комментарии 1
Новости Москвы , Погода , Александр Голубев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Российский вертолет обстреляли на испытаниях
Российский вертолет обстреляли на испытаниях
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение