Уточнен прогноз погоды на 1 сентября в Москве

Александр Голубев. Начало осени окажется довольно теплым, но дождливым: в столичном регионе ожидаются осадки и грозы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России

По словам метеоролога, в ночные часы температура в Москве не будет опускать ниже отметки плюс 16-18 градусов.

— В дневные часы 1 сентября, столбики термометра покажут + 20…+22 градуса. Однако будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди и грозы, днем преимущественно без осадков, — рассказал эксперт.

Ветер будет дуть северо-западный с порывами 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

На следующие сутки и до конца предстоящей недели в столице не ожидается осадков, сохранится переменная облачность, дневные показатели будут колебаться в пределах 20-27 градусов выше нуля. Ночная погода тоже будет неустойчивой: от +6 до +15 градусов.

Среда, четверг и пятница предстоящей недели также порадуют солнцем.

Эксперт отметил, что атмосферное давление на будущей неделе будет расти, поэтому те граждане, которые имеют хронические заболевания, должны вовремя принять медикаменты, избегать тяжелых нагрузок, стрессовых ситуаций, выполнять рекомендации врача и соблюдать режим сна.