Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Погода в Москве: В Москве ожидаются переменная облачность и до 29 градусов тепла 

ТАСС и ещё 28 28 минут назад
Конец лета будет жарким в Москве
Фото: Reuters
Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в городе температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 17 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.
На 31 августа Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с ветром.
Видео дня. Торнадо в Крыму
ТАСС: последние новости
В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до 25 градусов тепла В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до 25 градусов тепла В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом В Москве еще 1 393 пациента с коронавирусом выздоровели после лечения В Москве еще 1 393 пациента с коронавирусом выздоровели после лечения
Новости Москвы , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
«Вам никто не даст!»
«Вам никто не даст!»
Видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
00:44
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
Происшествия
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
03:20
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
Армия
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
00:46
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение