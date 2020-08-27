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Собянин объявил о планах создания в Москве «киношного города» 

ИА Regnum и ещё 3 4 часа назад
Собянин объявил о планах создания «киношного города»
Фото: РИА Новости
На территории Новой Москвы решено создать кинопарк. Об этом 27 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр рассказал, что в столице подобрали площадку для съёмок фильмов, в том числе больших батальных сцен.

«Это порядка 150 га. Тут и площади, реки, леса, поля — все, что хотите. И расположение, на мой взгляд, с учетом возможностей Москвы, неплохое: около 30 км от МКАД, вблизи ЦКАД, и Калужское шоссе сейчас неплохо едет, оно реконструировано», — цитирует агентство «Москва» слова мэра.

По мнению Собянина, новое место станет туристическим и превратится в «киношный город».
Указано, что площадка расположена поблизости от населённого пункта Юрово.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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