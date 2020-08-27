Собянин объявил о планах создания «киношного города»

«Это порядка 150 га. Тут и площади, реки, леса, поля — все, что хотите. И расположение, на мой взгляд, с учетом возможностей Москвы, неплохое: около 30 км от МКАД, вблизи ЦКАД, и Калужское шоссе сейчас неплохо едет, оно реконструировано», — цитирует агентство «Москва» слова мэра.