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В Северном Тушине построят научный центр «Долина Менделеева» 

РИА Недвижимость и ещё 3 29 минут назад
В Северном Тушине построят «Долину Менделеева»
Фото: ГК "СУ-155"
В московском районе Северное Тушино построят научно-технологический центр "Долина Менделеева", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия столицы в четверг одобрила предоставление 2 гектаров на улице Героев Панфиловцев для строительства научного центра Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева (РХТУ).
Как уточняется в сообщении ведомства, новый научный центр будет состоять из двух корпусов общей площадью 28 тысяч квадратных метров.
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