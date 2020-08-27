В Северном Тушине построят «Долину Менделеева»

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В московском районе Северное Тушино построят научно-технологический центр "Долина Менделеева", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия столицы в четверг одобрила предоставление 2 гектаров на улице Героев Панфиловцев для строительства научного центра Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева (РХТУ).

Как уточняется в сообщении ведомства, новый научный центр будет состоять из двух корпусов общей площадью 28 тысяч квадратных метров.