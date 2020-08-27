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День города в Москве пройдёт на 40 площадках 

ИА Regnum и ещё 2 59 минут назад
День города в Москве пройдёт на 40 площадках
Фото: РИА Новости
В день города в Москве 5 и 6 сентября будут организованы праздничные мероприятия на более чем 40 площадках. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В 2020 году основной темой праздничных мероприятий станут московские музеи. По этой причине значительную часть программы посвятят художественному творчеству.

«Особенностью праздника станет то, что почти на половине площадок откроются студии, где можно будет порисовать на пленэре, а по итогам двух дней участники мастер-классов создадут почти 3000 художественных работ», — отмечено в сообщении оргкомитета.

Участникам праздника предложат сделать зарисовки по мотивам картин знаменитых русских художников, изобразить достопримечательности районов Москвы, а также попробовать свои силы в самых разных стилях — от реализма до кубизма. Участие в занятиях будет бесплатным для всех желающих.
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