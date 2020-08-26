Во время сильного дождя, который обрушился на Москву днем 26 августа, в Третьяковской галерее на Крымском Валу протекла крыша. Сотрудники экстренно вывели всех посетителей из залов и закрыли экспозиции. В кассе Новой Третьяковки «Газете.Ru» сообщили о том, что скорость разрешения ситуации зависит от погодных условий.

«Мы ни от чего не застрахованы, все может произойти. Мы надеемся, что вопрос решится за ночь, но не знаем, что будет с погодой в последующие дни. В любом случае, если в ближайшие дни Новая Третьяковка не откроется для посещения, то можно будет вернуть билеты», — сказал собеседник.

Посетительница галереи Ксения рассказала «Газете.Ru», что в момент затопления находилась в Новой Третьяковке.

«Я пришла на сеанс в 14.30. Большую часть залов обошла. Когда заходила в один из залов с ковром, услышала звук льющейся воды прямиком на экспонат. В тот момент работников уже оповестили. А через 8-10 минут один из работников попросил всех покинуть помещения, сказав, что выставка закрывается на неопределенное время, — поделилась девушка. — На первом этаже музея об этом всех оповестили сразу же. Охрана никого не пускала на вход. Выход был свободен. Никаких толкучек и прочего, все спокойно».

По словам Ксении, в одном из залов была «сильная безостановочная капель». Она отметила, что в помещении было не очень много человек, потому что в галерею пускают по сеансам с интервалом в полчаса. О возврате билетов посетителям не сказали ничего конкретного, потому что «они были не в курсе, что делать и сказали, ждать».

«Так как я уже успела все обойти, я не заморачивались по этому вопросу. Но думаю, либо сеанс перенесут на позднее время, либо просто закроют этот зал», — сказала девушка.

В настоящий момент проблемой занимаются специалисты. Позднее в пресс-службе Третьяковки сообщили, что все эвакуированные посетители получат бесплатные билеты и смогут прийти на выставку позднее.

«Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Согласно источнику в экстренных службах, кроме Третьяковки в Москве были затоплены многие улицы, подземные переходы и некоторые дома. Также от непогоды пострадал Даниловский рынок на станции метро Тульская.

«Дождь затопил несколько улиц в Москве, включая Большую Татарскую, Малую Бронную, Орджоникидзе, Пятницкую, Преображенскую площадь и ряд других. Подтопления зафиксированы почти во всех районах города», — рассказал собеседник.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях распространилась видеозапись из зала Новой Третьяковки. На кадрах видно, как сотрудники галереи спешно укрывают полотна от воды, в то время как посетители гуляют вдоль растекающихся луж. Судя по ролику, из-за внезапной протечки крыши работники учреждения ринулись спасать картины, и только потом начали выводить людей из помещения.

По мнению гида Александры Павиной, новость о потопе в Новой Третьяковке «звучит невероятно», поскольку дождь в среду был «не до такой степени сильный, чтобы пробить крышу и проникнуть в залы музея».

«Вот так просто протекла крыша в хранилище художественных ценностей. В моей голове даже не укладывается, как такое вообще может произойти!» — написала она в Instagram.

Также Павина призналась, что у нее накопилось множество претензий к администрации галереи. По словам женщины, когда она пришла на выставку «Русская сказка. От Васнецова до наших дней», буквально через несколько минут после входа посетителей в зал в здании отключилось электричество.

«Посетители бродили в темноте, высвечивая телефонными фонариками картины и прочие элементы экспозиции. Через десять минут электричество было восстановлено, но экраны, на которых транслировались видеофрагменты (замечу, что информация на этих экранах являлась частью выставки), остались мертвы. Можно сказать, что услугу музей предоставил сокращенную. Более того, из-за этого происшествия касса в магазинчике не работала», — рассказала посетительница галереи.

Стоит отметить, что залы авангарда в Новой Третьяковке открылись 15 августа после ремонта кровли. «Следующий зал, который ждет ремонт, — зал Александра Дейнеки », — заявила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова телеканалу «Культура».

Во время пандемии коронавируса Третьяковская галерея была закрыта для посетителей. Здание в Лаврушинском переулке, Новая Третьяковка на Крымском Валу и малые музеи начали открываться с 3 июля.