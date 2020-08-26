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Собянин назвал три условия для участия в тестировании вакцины от Covid-19 

Rambler News Service 1 час назад
Собянин назвал три условия участия в тестировании вакцины
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал три условия, которые позволят москвичам принять участие в последнем этапе тестирования вакцины от коронавируса.

«Если вы старше 18 лет, у вас нет симптомов ОРВИ и вы не болели COVID-19, переходите на сайт, оставляйте заявку и станьте одними из первых, кто получит проверенную защиту от коронавируса», — приводятся слова Собянина на его официальном сайте.

Мэр отметил, что что исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках. Все участники исследования будут на протяжении 6 месяцев находиться под постоянным медицинским наблюдением.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник — V» поступит в московские клиники до 3 сентября.
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Новости Москвы , Александр Гинцбург , Сергей Собянин
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